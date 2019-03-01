Haydi Sende Oyna' Twinning Projesi Yüzlerce Çocuğu Sevindirdi
40 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Haydi Sen de Oyna" e-Twinning projesi ile yüzlerce çocuğu sevindirdi.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesindeki Ayşe Doğan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
"Haydi Sen de Oyna" e-Twinning projesi ile yüzlerce çocuğu sevindirdi. Bingöl
, Van
, Kars
ve Ağrı
illerindeki köy okullarına oyuncak gönderdiklerini ifade eden Okul Müdürü
Meryem Canakay, çocukların hayallerini dönem sonuna kadar gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Canakay, "Felsefe öğretmeni Serap Akmettin Topçu' nun 'Haydi sende oyna' adıyla koordine ettiği e-Twinning projesi ile ülkenin çeşitli bölgelerine oyuncaklar gönderiyoruz. Bu proje ile çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara ışık olmak, onların hayalleri olmak için yola çıktık. Minicik yüreklere küçük dokunuşlar için el ele verdik. Düşlerimizi maviye boyadık. Bugüne kadar mutluyuz, yarınlarımız için umutluyuz. Hediyelerle, kargo maliyetine katkılarıyla da destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:29 Kaynak: İHA
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