'Haydi Şimdi' kampanyasına kolejden 1 milyon TL'lik destek - Son Dakika

İhtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim alırken zorluk çekmemesi için Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen 'Haydi Şimdi' kampanyasına Bahçeşehir Koleji'nden de 1 milyon TL'lik destek geldi.

Uzaktan eğitimde bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması adına Acun Ilıcalı dün gece Haydi Şimdi MEB Yardım Kampanyası'na imza attı. Birçok yardımsever, iş adamı, sporcu ve sanatçıdan ihtiyaç sahibi öğrenciler için destek gecikmedi. Dizüstü bilgisayar kampanyasına büyük desteklerden bir tanesini de Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Yücel, Bahçeşehir Koleji adına 1 Milyon TL'lik bağış yaptı.

"BİR ÇOCUKTAN BİR UMUT YARATMANIN PEŞİNDEYİZ"

Telefonla yayına bağlanan Hüseyin Yücel, "Bir çocuktan bir umut yaratmanın peşindeyiz. Umut derken, dünyayı kurtarmasını kastetmiyorum. Eğer tek bir çocuğumuza dokunursak ve o çocuk ailesine, çevresine, iline, ilçesine umut olursa ne mutlu bize" dedi.