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HAYDİ Timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

HAYDİ Timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

01.02.2022 16:03
HAYDİ Timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Çaykara ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Çaykara ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi, Trabzon genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle Çaykara ilçesinde doğaya yem bıraktı.

Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'un katıldığı etkinlikte, Çaykara ilçesi Uzungöl Tabiat Parkı civarında bulunan yaban hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla bölgeye ot, saman, buğday ve pazar atığı yeşillikler bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HAYDİ Timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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