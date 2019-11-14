Haydi Türkiye! Zafer gecemiz olsun...

UEFA, finallere katılan ülkelere toplam 370 milyon Euro para ödülü dağıtacak. Katılımcı her ülkeye 9 milyon 250 bin Euro ayak bastı parası ödeyecek olan UEFA, grup maçların da alınacak her beraberliğe 750 bin Euro, galibiyetlere 1.5 milyon Euro, son 16 turuna kalanlara 2'şer, çeyrek finale 4'er, yarı finalistlere 5.5'ar, finalistlere 10'ar, şampiyon ülkeye 34 milyon Euro verecek. Bu akşam İzlanda karşısında 1 puan dahi alsa finallere katılacak olan Milli Takımımız'ın ülke ekonomisine sağlayacağı katkı, UEFA'dan gelecek para ödülleriyle bitmeyecek...



Turizm ve elektronik sektörü uçacak



Avrupa ve dünya şampiyonaları, gerek ev sahipleri gerekse katılımcı ülkelerdeki turizm sektörünü hareketlendiriyor. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2016'ya Türkiye'den onbinlerce futbolsever gitmişti. 2020'deki şampiyona 12 farklı ülkede düzenleneceği için, turizme katkısı çok daha fazla olacak. Zira şampiyonada grup maçları ile yarı finaller ve final farklı ülkelerde yapılacak. Turizmin yanı sıra, başta televizyon satışları olmak üzere elektronik eşya sektörü de EURO 2020 sayesinde satışlarını katlayacak ve yüzlerce milyon Euro'luk katma değer yaratılacak. En önemlisi de Türkiye, A Milli Takım'ın etrafında birleşecek.



Lider bitirirsek birinci torbadayız



A Milli Takım grubunu lider olarak tamamladığı takdirde kura çekimine birinci torbadan katılma hakkını kazanacak. Bunun için öncelikli olarak en iyi 6 ülke arasında yer alması gerekiyor. 1. torbada yer alacak olan takımları elemelerdeki performansları belirliyor. Grup liderleri önce topladıkları puanlara, eşit ise genel gol averajına, o da aynı ise sırasıyla daha çok gol atan, deplasman golü ve fair play puanına bakılacak. Birinciler ve ikinciler kendi içinde sıralanacağından ikili averaja değil genel averaja bakılacak. Gruplardaki takım sayıları eşit olmadığından 6'lı olan grupları sonuncu sırada tamamlayan takımlarla yapılan maçlar hesap edilmeyecek. Tüm bu olasılıklar ve oluşan duruma baktığımızda B, D, E ve G gruplarında muhtemelen liderler Türkiye'nin gerisinde kalabilir. A Milliler iki maçından galip ayrılması durumunda en iyi 6 ülkeden biri olma şansına fazlasıyla sahip.



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