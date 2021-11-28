"HAYDİ" uygulaması ile can dostları güvende - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme Mobil (HAYDİ) uygulaması ile bugüne kadar hayvanlara ve çevreye yönelik zarar ile ilgili 27 bine aşkın ihbara anında müdahale edilirken, 2 binin üzerinde şahsa da işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen "HAYDİ" uygulaması sayesinde 2020 yılından bu yana hayvana ve doğaya karşı zarar ile ilgili 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi. Doğaya zarar verip, hayvanlara eziyet eden bin 300 kişiye yaklaşık 5.5 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 2 binden fazla şahsa ise adli işlem yapıldı.

"HAYDİ, Türkiye'de çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların karşısında"

Asayiş Daire Başkanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Durmuş Genç, HAYDİ uygulaması sayesinde olaylara anında müdahale imkanlarının doğduklarını belirterek şunları dedi:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu. 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araç ile çalışmalarını sürdüren bu birimler, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla, kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum İzleme Mobil uygulaması, hayata geçirildi. HAYDİ uygulamasını bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerimizce, doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiyi yaklaşık 5.5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda yer alan adli suçlar ile ilgili 2 binin üzerinde şahsa yönelik işlem yapıldı ve adli mercilere sevk edildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerimiz yani HAYDİ polislerimiz; tüm Türkiye'de çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların karşısında." - ANKARA