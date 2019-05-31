Haydi Yaz Spor Okulları'na!

5-18 yaş grubunda; yüzme, taekwondo, judo, muaythai, boks, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tenis, masa tenisi, güreş, hentbol, eskrim, karate, okçuluk, atletizm, cimnastik, wushu, atıcılık branşlarında açılacak yaz spor okulları için geri sayım başladı. Kayıtların 10 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

BU YAZ MUTLAKA SPORA BAŞLAMALISIN

İl genelinde 17 ilçede toplam 20 branşta, 67 spor tesisinde, 77 antrenörle başlatılacak yaz spor okulları, "Bu yaz mutlaka spora başlamalısın" sloganı ile gerçekleştirilecek. Yaz spor okulları, 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunun sona ermesi ile birlikte start alacak. Yüzme dışındaki 19 branşta ücretsiz olarak hizmet verilecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yapılacak başvurularla ilgili, 02362311191 iletişim numarasından da detaylı bilgi alınabilecek.

ÖZTÜRK: "ÇOCUK VE GENÇLERİMİZE SPOR ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMALIYIZ"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yaz spor okullarının önemine vurgu yaparak, çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve yeteneksel gelişimlerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Sporun insan hayatında olmazsa olmaz bir olgu olduğunu ifade eden Öztürk, "Erken yaşta spora başlamak son derece önemli. Çocuk ve gençlerimiz, oyun tabletlerinden uzak durmalı ve yaz aylarını spor yaparak geçirmeliler. Okulların sona ermesiyle birlikte hem dinlenmeleri hem de farklı hobiler edinerek eğitilmeleri adına üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu konuda ailelerimize de büyük görevler düşüyor. Çocuklarının gelişimi ve geleceği için onları muhakkak spora yönlendirmeleri gerekiyor. Çok güzel tesislerimiz var. Tüm Manisalıları yaz spor okullarımıza davet ediyoruz" diye konuştu. İl Müdürü Öztürk, yaz spor okulu ile buluşan çocukların birçok şampiyonada başarılar elde ettiğini, uluslararası turnuvalarda da Türk bayrağını dalgalandırdığını da sözlerine ekledi.