HAYDOK öğrenci topluluğu Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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HAYDOK öğrenci topluluğu Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti

16.03.2022 15:32
HAYDOK öğrenci topluluğu Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma (HAYDOK) öğrenci topluluğu başkan yardımcısı Berat Göktaş ve topluluk üyelerini kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma (HAYDOK) öğrenci topluluğu başkan yardımcısı Berat Göktaş ve topluluk üyelerini kabul etti.

Topluluğun kuruluş amacı ve hedefleri hakkında Işık'a bilgi veren Göktaş, topluluğun amacının hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Hayvanseverlerden destek beklediklerine değinen Göktaş, amaçlarının doğa ve hayvanların da hayatın bir parçası olduğunu vurgulamak olduğunu dile getirdi.

Vali Işık, gençleri bu örnek davranışlarından dolayı kutlayarak çevre sorunun dünyanın ve günün en önemli sorunlarından birisi haline geldiğini vurguladı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre konusunda tüm insanların gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirten Işık, hayvanların da diğer canlılar gibi yaşama hakkına sahip olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HAYDOK öğrenci topluluğu Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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