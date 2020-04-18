Haydut'a binlerce kilometre uzaktan yeni arkadaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haydut'a binlerce kilometre uzaktan yeni arkadaş - Son Dakika

Haydut'a binlerce kilometre uzaktan yeni arkadaş

11 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde birkaç önce balıkçılar tarafından bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen ve bakımı yapıldıktan sonra ilçe merkezindeki kültürparka salınan pelikana arkadaş geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde birkaç önce balıkçılar tarafından bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen ve bakımı yapıldıktan sonra ilçe merkezindeki kültürparka salınan pelikana arkadaş geldi. Parkta esnafın sahip çıktığı uçamayan pelikanın yanına konan başka ikinci bir pelikanı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda balıkçılar tarafından derede uçamaz haldeyken bulunan ve belediye ekiplerine teslim edilen pelikan, kontrollerinin yapılmasının ardından Atatürk Kültür Parkı içerisindeki gölete salınmıştı. Kültür Park esnafı tarafından haydut ismi verilen ve balıkla beslenen pelikanı Belediye Başkanı Ali Özkan da ziyaret etmiş ve balık vermişti.

İşletmeci Refik Berber ise geçtiğimiz günlerde virüs dolayısıyla kapanan dükkanını kontrol etmek ve göletteki pelikanı beslemek için gittiğinde yanına gelen ikinci bir pelikanı görünce büyük heyecan yaşadı. Refik Berber 'Parktaki dükkanımız günlerdir salgın nedeniyle kapalıydı. Hem dükkanı kontrol etmek hem de pelikanımızı beslemek için buraya geldiğimde önce şok yaşadık. Bizim pelikanın uçamadığını gören başka bir pelikan gölete konmuşlardı ve birlikte geziyorlardı. Biz tabi büyük mutluluk yaşadık.Yanına gelen arkadaşı göç etmez kalırsa ona da bakarız, bizde, müşterilerimizde onu çok sevdi parkın maskotu haline gelmişti. Sağ olsun belediye başkanımızda gelmiş ve birlikte beslemiştik" dedi.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de parka giderek pelikanların vefalı dostluğunu fotoğrafladı. Pelikan gibi pek çok kuş türünü göç dönemlerinde takip ederek elde ettiği verileri uluslarası veri tabanlarıyla paylaşan Tüydeş "Pelikanlar diğer göçmen kuşların aksine tek bir güzergah üzerinden binlercesi geçiyor. ve Afyon ile Bursa Türkiye'de bilinen ve en sık mola verdikleri iki alan. 40 binden fazla bireyin geçtiğine şahit olduk. Bu binlerce bireyden bir tanesi ise parkta uçamayan arkadaşını görünce yanına inip ona arkadaşlık ediyor. Belki göç etmeyip yazı birlikte bile geçirebilirler. İzleyip göreceğiz. Belediye Başkanımız her fırsatta Hayvan Dostu şehir sloganını vurguluyordu. Bunun sözde değil özde olduğunu Karacabeylilerde bir kez daha göstermiş oldu. Hele ki doğaya karşı ne kadar acımasız olduğumuzu anladığımız bu günlerde böyle güzel haberlere ihtiyaç var" dedi.

Ak Pelikan olarak literatürde yer alan ve bahar ayıyla birlikte Afrika'dan kuzeye doğru göç eden pelikanlar için Karacabey ve çevresi göç dönemlerinde önemli bir uğrak noktası. Birkaç yıl önce mola verdikleri alan Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile Pelikan Göçü İzleme etkinliği ile kamuoyuyla sunulmuş ve Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kuş gözlemcisi binlerce pelikanın Karacabey üzerinden geçişine tanıklık etmişti.

(İHA)

Haydut'a binlerce kilometre uzaktan yeni arkadaş

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:35 Kaynak: İHA

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