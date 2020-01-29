Hayfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Hayfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

47 dakika önce

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Hayfa'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi, System.String[]

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin "Ebna'ul Beled" platformunun çağrısı üzerine Hayfa'da toplanan bir grup Filistinli, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, Filistin bayrakları ile çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı.

Ebna'ul Beled Platformu Üyesi Ahmed Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin sözde barış planını protesto etmek için bu gösteriyi düzenlediklerini belirterek, Trump ve Netanyahu'nun iç meselesini çözmek için Filistin'i alet ettiklerini söyledi.

Halife, Filistin'in Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan coğrafyanın tamamı olduğuna vurgu yaparak, "Ne Trump ne de herhangi büyük bir ülkenin lideri Filistinlerin ulusal haklarını ellerinden alamaz. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' diyenlere 'Hayfa Filistinlilerindir' diyoruz. Filistin'in sınırları denizden nehire kadardır. Hiçbir ifade bu gerçeği değiştiremez. İsrail de dahil hiçbir güç Filistinlileri 2 bin yıldır evleri olan topraklarından çıkaramadı." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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