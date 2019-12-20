Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci hastanelik oldu

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir okulda sınıfta dağıtılan keklerden etkilenen 11 öğrencinin tedbir amaçlı kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor.

Hayır amaçlı dağıtılan keklerden 11 öğrenci hastanelik oldu, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir okulda sınıfta dağıtılan keklerden etkilenen 11 öğrencinin tedbir amaçlı kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulundaki 5. sınıflardan birinde meydana geldi. İddialara göre, sınıfta öğrenim gören öğrencilerden birisinin babası Cuma günü olduğu için oğlu ile birlikte hayır amaçlı sınıfa dağıtılmak üzere dışarıdaki bir marketten aldığı 1 koli hazır keki gönderdi. Ardından kekler teneffüste öğrenci tarafından sınıf arkadaşlarına dağıtıldı. Sonrasında ise öğrencilerden birisi karın ağrısı şikayeti ile okul yönetimine gitti. Kısa bir süre sonra ise birkaç öğrenci daha aynı şikayetle okul yönetimine başvurunca, yöneticiler hemen durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri rahatsızlık duyan öğrencilere müdahale edildi. Ardından çeşitli şikayetleri olan 11 öğrenci, Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 11 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı bir süre hastanede kalacakları öğrenildi.

MEVCUDU 26 OLAN SINIFTA 11 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Olay duyulmasının ardından çocuklarının durumundan edişe eden bir çok velide okula geldi. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de okula gelerek dağıtılan keklerden numuneler aldı.

Mevcudu 26 olan sınıfta 11 öğrencinin etkilendiği olayda okul yönetiminin olaya hızlı müdahale etmesinin ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçtiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise dağıtılan keklere el koyarak inceleme başlattı.

OKULDAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ İLE İLGİLİ VELİLERE SMS YOLLANARAK AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulundan velilere gönderilen SMS'lerde ise öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün okulumuzda yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili hastanede yapılan tetkikler sonucunda zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Öğrencilerimizin sağlık durumları iyidir. Bu tarz olaylara yer vermemek için 'hayır' amaçlı da olsa okula dışarıdan yiyecek gönderilmemesini rica ederiz."

(Semih Can Yılmaz - Osman Başpınar/İHA)

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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