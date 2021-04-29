'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 'Hayır Çarşısı' uygulamasını hayata geçirdi.

Bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, rutin yardımların yanında şimdide 'Hayır Çarşısı' hizmete açtı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen 'Hayır Çarşısı'nın açılış törenine katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çarşı hakkında kısa bir bilgi verdi. Amaçlarının, ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına imkan sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu konuda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için açtığımız 'Hayır Çarşısı' ilimize hayırlı olsun. Bu çarşı, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağımız alışveriş çekleri ile istedikleri ürünleri alabilecekleri bir yer olacak. Bu şekilde dar gelirli ailelerimiz giyim ihtiyaçlarını kendi zevklerine göre karşılamış olacak. Toplumsal Gelişim Merkezimiz bünyesinde hizmetlerini sürdürecek olan Hayır Çarşısı'nda çocuk ve yetişkinler için mont, ayakkabı, kazak, tişört gibi çok sayıda giyim malzemesi bulunuyor. Çarşıda yazlık ve kışlık ürünler de yer alacak. İhtiyaç sahibi bireylere 150 TL, ailenin toplamına da en fazla bin TL olacak şekilde dağıtılacak çeklerimizle yapılacak alışverişler için çarşımız hafta içi mesai saatlerinde sürekli açık olacak" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin önceliklerinden bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, çarşının ilk alışverişinde Muhammet ve Hiranur kardeşlere eşlik etti. Minik kardeşler beğendikleri giysileri tek tek deneyerek kendilerine uyanı aldı. Alışveriş sırasında görüşlerini dile getiren Muhammet ve Hiranur Zengin'in annesi Ayşegül Zengin, yeni uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN