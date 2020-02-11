Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.


Çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemek çeşitleri, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçilirken, giyim, kırtasiye malzemesi, ayakkabı gibi yardımlar da buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Yapılan açıklamada, kış aylarının kendini tamamen göstermesinin ardından, en çok ihtiyaç duyulan yakacak yardımının hızlandırıldığı, çok kısa bir sürede belediyemiz ve hayır sever vatandaşlar tarafından temin edilen 10 ton kömürün daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine dağıtıldığı ifade edildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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