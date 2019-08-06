Hayır Çarşısı'nda bayram hazırlığı
37 dakika önce
Hayır Çarşısı'nda bayram hazırlığıADANA'da Çukurova Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurduğu Hayır Çarşısı, yardımlarını Kurban Bayramı öncesinde de sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
Hayır Çarşısı'nda bayram hazırlığı
ADANA'da Çukurova
Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurduğu Hayır Çarşısı, yardımlarını Kurban Bayramı
öncesinde de sürdürüyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
, sosyal belediyeciliğin gereklerini her anlamda yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, Hayır Çarşısı'nın bu anlayışın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çukurova Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, hayırsever vatandaşların bağışladıkları hiç kullanılmamış ya da kullanılabilecek durumdaki giysiler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. İhtiyaç sahipleri ayakkabıdan giysiye birçok ihtiyacını bu çarşıdan karşılayabiliyor.
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