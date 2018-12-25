Son Dakika Haberleri: Hayır Çarşısı'ndan Yemen'e Yardım

Hayır Çarşısı'ndan Yemen'e Yardım

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında Sakarya'da kurulan hayır çarşısında toplanan 67 bin lira Müftülüğe teslim edildi.

Hayır Çarşısı'ndan Yemen'e Yardım, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan " Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında Sakarya'da kurulan hayır çarşısında toplanan 67 bin lira Müftülüğe teslim edildi.

İl Müftüsü ve TDV Sakarya Şube Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yemen'deki iç savaş nedeniyle halkın açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Demir, "Ecdadımız Osmanlı'dan izler taşıyan Yemen'deki kardeşlerimize yardım için toplanan her kuruş, safi iyilik olarak sahiplerinin hanesine ecir ve mükafat olarak dönecektir." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi imam hatibi Erol Demir de gönüllü çalışan gençlerin Yemen için adeta seferber olduğunu belirterek, "Biz de bu kardeşlerimizin büyük emekleriyle kurulan hayır çarşısından elde edilen geliri İl Müftümüze teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah yaraların sarılmasına bir nebze de bizim katkımız olmuş olur." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:49 Kaynak: AA

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