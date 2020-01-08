"Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Hayır Çarşısı' yüz güldürüyor - Son Dakika

"Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor

6 saat önce

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan "Hayır Çarşısı", ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.

İlkadım Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan "Hayır Çarşısı", ihtiyaç sahibi ailelere yardım imkanı sunmaya devam ediyor.


Kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, çocuk oyuncağı, kitap gibi ihtiyaçlarda çok sayıda ailenin yardımına koşan Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.


"Yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi"


Her ay onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam umudu olan "Hayır Çarşısı" yeni evlenen çiftlerin de en büyük destekçisi olan Kadın Koordinasyon Merkezi, bir ay içerisinde 5 çiftin ihtiyacı olan beyaz eşyadan salon takımına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de yardım elini uzattı.


"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz"


İlkadım halkının son derece yardımsever olduğunu belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza tamamen gönüllü insanlarla sıcak yuvalarına kavuşturan sevgi elimizi uzatıyoruz" dedi.


"Başkan Demirtaş hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti"


Gönüllülük esasına dayanarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza "Hayır Çarşısı" ile ihtiyaç fazlası her türlü evsel mobilyalar ve giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli olan Hayır Çarşımızı hayırsever vatandaşlarımızı yaptığı yardımlarla büyük bir mağazaya dönüştürerek, kullanılabilir durumdaki ürünleri halkımızla buluşturuyoruz. Ekonomiye önemli bir katkı sağlayan hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan gönüllü olarak destek veren değerli hanım kardeşlerime ve büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü
Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
18:46 Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika Haber
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
18:34 Copernicus: 2019, en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçti - Son Dakika Haber
18:28 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika Haber
18:22 Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]