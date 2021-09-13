Hayır çeşmelerinin ilki Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyete geçti - Son Dakika

Saat 12.00 sıralarında konuyla ilgili düzenlenen programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal, Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, Keşan'da güzel bir bilinç oluştuğunu ifade ederek, "Hep birlikte el ele vererek, bu güzel şehrin tarihine ve kültürüne birçok güzel yazgı ilave ediyoruz. 11 mahallemize en az 11 hayır çeşmesi yapacağız. Numune olarak Yukarı Zaferiye Mahallemizde Tatlı Çeşmeyi oluşturduk. Bu anlamda; Keşan'ımızın tarihini ve kültürel miraslarını, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişe dair aklımızda, zihnimizde duygu dünyamızda kalanları, tekrar ayağa kaldırmak ve yaşatmak istiyoruz. Bugün; geçmişi onlarca yıl önceye dayanan ve Yukarı Zaferiye Mahallemizde 'Tatlı çeşme' olarak bilinen, tarihi çeşmemizi yenileyerek hizmete sunuyoruz. Bu çeşmemize bir anlam kattık. Burada yaptığımız çalışmanın sadece bir yenileme çalışması olmadığını belirtmek isterim. Yenileme çalışması yaparken aynı zamanda da tarihi yapıyı modern bir bilinçle buluşturduk. Tarihi çeşmemize monte ettiğimiz otomatik sistem ile günümüze uygun bir vizyon ortaya koyduk. Bu kapsamda; Tatlı Çeşme'den vatandaşlarımız 1 TL'ye 10 litre içilebilir nitelikte su alabilecekler. Bu hayır çeşmelerinde biriken 1 TL'ler ile mahallemizin bursa ihtiyacı olan çocukların yanında olacağız. Yani 1 TL'ler bursa dönüşecek. Bu çeşmeden toplanan gelirlerle de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunacağız. Hayır çeşmeleri yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'ya başvurabilir. Sizlerden aldığımız enerji ile Keşan'da tüm değerlere sahip çıkıyoruz. Çünkü bu değerler bizim bu topraklardaki varlığımızın nişaneleridir. Bu kucaklayıcı hizmet anlayışı ile ortak payda ve değerlerimizi günümüze taşıma gayretinden vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda bize kalan, geçmişin emanetlerini ileriye taşıma arzusunu sürdürmektir. Bugün bu bilinçle hem kana kana su içip hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulanacak hayırlı bir iş yapmış olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedik. Keşan'ımıza ve Yukarı Zaferiye Mahallemize, hayırlı olmasını temenni ediyor, güle güle kullanılmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra söz alan İşlek ise Tatlı Çeşme'de yapılan çalışma nedeniyle Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise çeşmeden 1 TL karşılığında 10 litre su alındı.