Hayır Çeşmesinin Muslukları Çalındı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hayır çeşmesinin muslukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde hayır çeşmesinin muslukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediye ekipleri muslukları yenilerken, bölgeye güvenlik kamerası koyulacağı belirtildi.
Olay, Tütünçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Belediyesi
tarafından Tütünçiftlik viyadüğü altında her sabah 07.30- 08.30 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılan hayır çeşmesinden çorba dağıtmak için gelen belediye görevlileri 4 musluğun takılı olmadıklarını görünce çorba dağıtamadı. Çalınan musluklar belediye ekipleri tarafından yenilendi. Muslukların çalınmasının önüne geçmek amacıyla belediye tarafından çeşmenin bulunduğu yere güvenlik kamerası koyulacağı belirtildi.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:12 Kaynak: DHA
Futbolcu Hakeme Tokat Atınca Başkan Takımı Ligden Çekti
Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek