Son Dakika Haberleri: Hayır Demek Yasak! - Karlı Dağda Hayır Dememe Kapışması

Hayır Demek Yasak! - Karlı Dağda Hayır Dememe Kapışması

5 dakika önce

The Green Park Hotel Kartepe sosyal medya hesapları: Web Site: http://www.karteperesort.com/Instagram: https: //www.instagram.com/greenparkho...https: //www.instagram.com/thegreenpark/Facebook: http://facebook.com/TheGreenParkHotelsYoutube: https: //www.youtube.com/user/TheGreen...

The Green Park Hotel Kartepe sosyal medya hesapları:

Web Site: http://www.karteperesort.com/

Instagram: https://www.instagram.com/greenparkho...

https://www.instagram.com/thegreenpark/

Facebook: http://facebook.com/TheGreenParkHotels

Youtube: https://www.youtube.com/user/TheGreen...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: Youtube

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