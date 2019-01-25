Hayır Dersen Ölersin #2

Merhaba arkadaşlar,Bu hafta "Hayır Dersen Ölersin" konseptimizin ikinci videosu ile sizlerleyiz.

Merhaba arkadaşlar,



Bu hafta "Hayır Dersen Ölersin" konseptimizin ikinci videosu ile sizlerleyiz. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik umarız sizler de eğlenirsiniz.

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