Hayır Dersen Ölersin #2
2 saat önce
Merhaba arkadaşlar,Bu hafta "Hayır Dersen Ölersin" konseptimizin ikinci videosu ile sizlerleyiz.
Merhaba arkadaşlar,
Bu hafta "Hayır Dersen Ölersin" konseptimizin ikinci videosu ile sizlerleyiz. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik umarız sizler de eğlenirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:03 Kaynak: Youtube
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