Hayır, Samsung, Facebook'u Telefonunuza Önceden Yüklemiyor

Samsung telefonunuzdan Facebook Simgesini Kaldıramamak gerçekten can sıkıcı bir durum olabilir. Bu konuda şikayetler var ama hayır, Samsung, Facebook'u Telefonunuza Önceden Yüklemiyor. İşte detaylar!



Bloomberg bugün, Samsung kullanıcılarının Facebook Uygulamasını Telefonlarından kaldırmalarına izin vermediğini yazdı. Bu aslında Facebook uygulamasının bazı Samsung cihazlarına önceden yüklenmiş olarak geldiğini gösteriyor ve kullanıcılar Uygulamayı tamamen kaldırmaktan ziyade sadece devre dışı bırakabiliyorlar. Facebook'u tamamen silemiyorlar. Ancak durum sadece bundan ibaret değil.



Ancak Bu Önceden Yüklenmiş Facebook Uygulaması, yalnızca kullanıcıları ana Facebook Uygulamasına dair güncellemeleri isteyen bir yer tutucudur. Temel olarak, Facebook'u cihazınıza kurup güncellemeye karar vermediğiniz sürece, Facebook'a bir giriş yapamaz ve oturum açamazsınız. Orada görüntülenen aslında Facebook için Bir Uygulama Yöneticisi.



Uygulama araştırmacısı Jane Wong ayrıca, uygulamanın sadece işlevsel olmayan bir kabuk olduğunu söyledi. Bu yüzden, siz bu yer tutucuyu başlatıp uygulamayı istendiği gibi güncelleyene kadar, Facebook yer tutucusu telefonunuzdan herhangi bir veri toplamaz.



Bir Facebook sözcüsü Bloomberg'e, uygulamanın devre dışı sürümünün silinmiş gibi davrandığını, dolayısıyla veri toplamaya veya Facebook'a geri bilgi göndermeye devam etmediğini söyledi.



TNW bunu bir Samsung Galaxy A9 cihazında test etti ve engelli uygulamanın Facebook'u kullanabilmeniz için bir güncelleme yüklemenizi istemekten başka bir şey yapmadığını keşfetti. Telefonunuzda hiçbir Facebook izinin bulunmadığından emin olmak istiyorsanız , bu Facebook yer tutucuyu devre dışı bırakmak için bu prosedürü izleyin .



Samsung kullanıcısıysanız endişelenecek pek bir şey olmamakla birlikte; Güney Koreli şirket bugünlerde Facebook ile ilgili şüphe uyandıran çok fazla şey olduğu için bunu, daha iyi bir şekilde anlatmalıydı.Ayrıca telefonunuzdan Facebook simgesinden kurtulmamak gerçekten can sıkıcı bir durum kesinlikle.

