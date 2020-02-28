"Hayır yapmak gönülden gönüle köprü kurmaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hayır yapmak gönülden gönüle köprü kurmaktır' - Son Dakika

"Hayır yapmak gönülden gönüle köprü kurmaktır"

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri'nden 'Hayır Çarşısı', ihtiyaçları karşılayarak gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 100 Ağartan Projeleri'nden 'Hayır Çarşısı', ihtiyaçları karşılayarak gönül köprüsü kurmaya devam ediyor. Çarşıda son olarak Başkan Yalçın'ın da katıldığı programla Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu'nda eğitim gören 94 çocuğa ayakkabı yardımında bulunuldu.


Tarihi Tablakaya Mahallesi'nde kısa süre önce hizmete giren Hayır Çarşısı'nda öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar ve hayırseverlerle bir araya gelen Başkan Yalçın, daha önce yine hayırseverler tarafından temin edilen 924 çift kışlık ayakkabının kırsaldaki öğrencilere giydirildiğini hatırlattı.


Başkan Yalçın, gönülden gönüle köprü vazifesi gördüklerini belirterek, "Bugün Reşadiye Mahallemizdeki Sait Yurttaş Amcamızın yaptırdığı okulun öğrencilerine ayakkabı dağıtıyoruz. Burada gönüllülerimiz Akgül Akbeyaz ve arkadaşları ayakkabıları temin ettiler. Burada güzel bir sistem oldu. Varlıklı olanlar hayırlarını buraya getirdikleri takdirde tespit edilen muhtaç ailelere ve çocuklarına öncelikle kıyafet konusunda yardımcı olunuyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Burada para geçmiyor, burada yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma söz konusu. Burada gönülden gönüle kurulan bir köprü var. Ben bu vesile ile hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.


Başkan Yalçın, evlerde kullanılmayan kıyafet ve ev eşyalarının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hayır Çarşısı'na bırakılabileceğini de sözlerine ekledi.


Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, "90 küsur öğrencimize ayakkabı yardımına aracılık eden Talas Belediye Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.


Çocukların ayakkabılarını temin eden hayırsever Akgül Akbeyaz ise, "Üniversite öğrencisi olarak kendi gönlümden koptuğu kadarıyla hayır yapmaya çalışıyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz. Çocukların özellikle mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah daha fazla insana ulaşır, daha fazla insanı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Reşadiye, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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