Son Dakika Haberleri: Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"

Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz.

Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul Caddesindeki Yalova İl Başkanlığının açılışında, sırtlarını dış güçlere yaslayarak yola çıkmadıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'ye hizmet olduğunu dile getiren Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak altını çizerek her fırsatta vurguladığımız gibi kavga için, çatışma için, intikam almak için gelmiyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." diye konuştu.

82 milyon kişiyi kucaklamak yola çıktıklarını ifade eden Erbakan, daha sonra partisinin Çiftlikköy ve Altınova ilçe teşkilatlarının açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Yalova, İstanbul, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:02:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]