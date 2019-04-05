Son Dakika Haberleri: Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"

Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"

1 saat önce

- Erbakan'ın konuşması Açılıştan detaylar Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları...

- Erbakan'ın konuşması
Açılıştan detaylar Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul Caddesindeki Yalova İl Başkanlığının açılışında, sırtlarını dış güçlere yaslayarak yola çıkmadıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'ye hizmet olduğunu dile getiren Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak altını çizerek her fırsatta vurguladığımız gibi kavga için, çatışma için, intikam almak için gelmiyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." diye konuştu.

82 milyon kişiyi kucaklamak yola çıktıklarını ifade eden Erbakan, daha sonra partisinin Çiftlikköy ve Altınova ilçe teşkilatlarının açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:12 Kaynak: AA

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