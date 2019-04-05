Hayırlı Hizmetlere Teşekkür Etmek İçin Yola Çıkıyoruz"

- Erbakan
'ın konuşması
Açılıştan detaylar Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Erbakan
, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." dedi.
Erbakan, partisinin İstanbul
Caddesindeki Yalova
İl Başkanlığının açılışında, sırtlarını dış güçlere yaslayarak yola çıkmadıklarını söyledi.
Amaçlarının Türkiye
'ye hizmet olduğunu dile getiren Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak altını çizerek her fırsatta vurguladığımız gibi kavga
için, çatışma için, intikam almak için gelmiyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi kim yapmış olursa olsun, bu ülke, millet için yapılmış olan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, yapanları tebrik etmek için yola çıkıyoruz." diye konuştu.
82 milyon kişiyi kucaklamak yola çıktıklarını ifade eden Erbakan, daha sonra partisinin Çiftlikköy
ve Altınova
ilçe teşkilatlarının açılışına katıldı.