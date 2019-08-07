Çağla, sözleri Hande Ünsal'a, müziği ise Serkan Balkan'a ait şarkıya renkli bir de klip çekti.
Çağla, sözleri Hande Ünsal'a, müziği ise Serkan Balkan'a ait şarkıya renkli bir de klip çekti. Genç şarkıcı, çekim sonrası platoya kurulan pazardaki yaklaşık 700 kilo sebze ve meyveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.8.2019 09:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırlı klip