Son Dakika Haberleri: Hayırlı klip
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Hayırlı klip

49 dakika önce

Çağla, sözleri Hande Ünsal'a, müziği ise Serkan Balkan'a ait şarkıya renkli bir de klip çekti.

Hayırlı klip, System.String[]
Çağla, sözleri Hande Ünsal'a, müziği ise Serkan Balkan'a ait şarkıya renkli bir de klip çekti. Genç şarkıcı, çekim sonrası platoya kurulan pazardaki yaklaşık 700 kilo sebze ve meyveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Serkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37 
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