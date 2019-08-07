Son Dakika Haberleri: Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı
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Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı

1 saat önce

Erdek'te hayırseverler tarafından başlatılan kampanya ile cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aynı anda dört tabut taşıyan cenaze arabası Erdek Belediyesi'ne hibe edildi.

Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı, System.String[]
Erdek'te hayırseverler tarafından başlatılan kampanya ile cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aynı anda dört tabut taşıyan cenaze arabası Erdek Belediyesi'ne hibe edildi.

Erdek'te cenaze aracı yokluğundan dolayı yaşanan sıkıntıların ardından harekete geçen hayırsevenler belediyeye cenaze aracı hibe etti. Cenaze aracı kazandırılması için harekete geçen Vecdi Yenişken, hayırsever vatandaşları temsilen yaptığı açıklamada, çok sayıda hayırsever vatandaşların bağışlarıyla aldıkları aracı cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere Erdek Belediyesi'ne teslim ettiklerini belirterek, destek sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Tam donanımlı son model cenaze aracının belediyeye hibe edilmesini takiben konuyla ilgili bilgi veren Erdek Belediyesi imamı İrfan Güngör, cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere üç hayırsever vatandaşın girişimiyle başlatılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. - BALIKESİR
Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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