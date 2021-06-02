Hayırsever aile cami yaptıracak - Son Dakika

Valilikte düzenlenen törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile hayırseverler Murat Arslanyürekli ile Orhan Arslanyürekli katıldı.

Vali Davut Gül, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırsever aileye teşekkür ederek "Arslanyürekli ailesi, 45 yıl önce Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelmiş, burada işini kurmuş, aşını kazanmış. Şimdi de bu topraklara, bu topraklarda kazandığını harcayarak hizmet ediyorlar. Kedilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah mahallenin ihtiyacını karşılayacak ölçekte bir cami ve 4-6 Yaş Müftülük Anaokulu olacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehir olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin her türlü ihtiyacına hayırseverler tarafından destek verilmesinin birlikte iş yapma modeli, kardeşlik gibi bütünleştirici bir model oluşturduğunu söyleyerek hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Alper Çifçi ile Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep'e kazandırılacak Cami ve 4-6 Yaş Müftülük Anaokulunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belkıs Mahallesinin komple yeniden planlandığını ve bu planlama kapsamında bölgede cami ihtiyacının doğduğunu belirterek cami ve anaokulunun yapımını üstlenen hayırsever Arslanyürekli ailesine teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise "Bu bölge imara yeni açılmış yerleşimin olduğu bir bölge. O bölgede cami ihtiyacımız var. Hayırseverimizin yaptıracağı bu Cami ve 4-6 Yaş Müftülük Anaokulu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Hayırsever Arslanyürekli ailesi de öncelikli cami ve camiden sora da 4-6 Yaş Müftülük Anaokulunu yapmak için gayret göstereceklerini söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundular.

Konuşmalar sorasında protokolün imzaları atıldı. Söz konusu caminin isminin ise Mehmet Zübeyde Arslanyürekli Camii olacağı bildirildi.