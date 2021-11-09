Hayırsever aile Doğanşehir ilçesindeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Merhum Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün ailesi, ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı.

Hayırsever kişiliğiyle tanınan, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü yardım ve burslarla güldüren, geçen yıl ise kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün babası Vahap Küçük'ün başlattığı yardım geleneğini ailesi devam ettiriyor.

Küçük ailesi, bu yıl da ilçede eğitim öğretim gören 7 bin 200 öğrencinin tamamına kışlık kıyafet dağıttı.

Merhum Vahap Küçük'ün yaptırdığı Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldız Küçük Kız Öğrenci Pansiyonu'nda düzenlenen dağıtım programında Vahap Küçük, dualarla anıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Küçük ailesine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Dağıtım törenine Küçük ailesi, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler katıldı.