Hayırsever aile, Gaziantep'te cami ve anaokulu yaptıracak - Son Dakika

Gaziantepli hayırsever aile, kente cami ve anaokulu yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adil Çelenk İnşaat firmasınca Şehitkamil ilçesinde yaptırılacak olan cami ve anaokulu için Valilik'te protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, firma sahibi Beyhan Uslu ve aile bireyleri katıldı.

Gül, törende yaptığı konuşmada, yapılan hiçbir hayrın diğerinin alternatifi olmadığını belirtti.

Uslu ailesinin hayır işlerinde ön saflarda yer aldığına işaret eden Gül, "Bugün cami ve diyanet anaokulu olmak üzere iki tane farklı protokol imzalıyoruz. Yaptığımız hiçbir hayır işi, hiçbir yapı, hiçbir faaliyet diğerinin alternatifi değil. Önemli olan ihtiyaç. O bölgede hem cami hem de 4-6 yaş arasındaki çocukların gidebileceği anaokulu çok büyük ihtiyaçtı." ifadelerini kullandı.

Şahin ise caminin yapılacağı yerin önemine dikkati çekerek, "Biz de caminin yanında 30 dönüm yeşil alan yapıyoruz. Cami, 4-6 yaş Kur'an kursu, önündeki yeşil doku ile gencin, çocuğun herkesin gelip yaşadığı, ibadet etmenin yanı sıra eğitimin de verileceği bir altyapı hazırlanıyor. Çok doğru bir iş. Allah sayılarını arttırsın." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever Beyhan Uslu da babalarının vasiyetini yerine getirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, protokolü imzaladı.