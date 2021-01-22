Hayırsever akademisyen kazada vefat eden oğlunun adına okul yaptıracak - Son Dakika

Hayırsever akademisyen kazada vefat eden oğlunun adına okul yaptıracak

22.01.2021 12:49
Hayırsever akademisyen kazada vefat eden oğlunun adına okul yaptıracak, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayırsever Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu tarafından 8 derslikli ilkokul inşa ettirecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayırsever Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu tarafından 8 derslikli ilkokul inşa ettirecek.

Yüceler Mahallesi'nde yaptırılacak Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulunun yapım protokolü için Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Sonel, makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Ordu için önemli ve hayırlı günlerden birisini yaşadıklarını belirtti.

Ordu'nun ve Ünye'nin değerlerinden çok kıymetli, tıp alanında adeta simge olan Kapıcıoğlu ile 8 derslikli okulun yapım protokolünü imzalayacaklarını anlatan Sonel, şunları belirtti:

"Hocamız hem Karadeniz Teknik Üniversitesinde hem de yurtdışında birçok üniversitede çok başarılı işler yaptı. Bizim başımızın tacı. Kendisini çok çok seviyoruz. Allah razı olsun. 6 ay kadar önce üzücü bir kazayla Mert evladımızı maalesef kaybettik. Onun da mekanı cennet olsun. Hocam büyük bir güzellik yaparak, evladımız adına Ordu'muzda, Ünye'mizde 8 derslikli Mert Kapıcıoğlu İlkokulunu yapmak için hayır işinde bulundu. Biz hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamız hakikaten bizler için çok kıymetli. Hem tıp alanında vermiş olduğu hizmetler, hem de böylesine örnek bir okul yaptığı için. Allah kıymetli hocamıza sağlık ve uzun ömür versin. Kendisinden Allah razı olsun."

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği destek ve güçle, bu şekilde hem devletin katkısı, hem de hayırseverlerin katkısıyla Ordu'da 36'ncı okula ulaştıklarını vurgulayarak, "Çok da değerli ve çalışkan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi var. Allah onlardan da razı olsun. Beraberce inşallah hedefimiz 41'di. Bu rakama doğru gidiyoruz. Üç günlük dünya, yapılan bu güzel eserler geride kalacak. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu ise "Bu okul yapma işi benim hep hayat boyu özlediğim, evladımızda anısını yaşatacak güzel bir projedir. Dünyada yapılacak en büyük iyilik, en büyük hayır bu olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan imkanı olan her kişinin Türk milli eğitimine katkılarına tavsiye ederim. Büyük huzur bulacaklardır." diye konuştu.

Hazreti Ali'nin, "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" dediğini anımsatan Kapıcıoğlu, yapılacak okulda öğrencilerin ders görerek eğitim almasının, Hazreti Ali'nin tavsiyesini ve görüşünü yansıtacağını dile getirdi.

Kapıcıoğlu, protokolü imzalamaktan büyük şeref duyduğuna işaret ederek, "Bu hepimizin okulu. Buradan profesörler, bilim adamları çıksın. Onları sonuna kadar desteklemek bizim görevimiz olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu ve Kapıcıoğlu tarafından Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulunun yapım protokolü imzalandı.

Mevla, Milli, Okul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever akademisyen kazada vefat eden oğlunun adına okul yaptıracak - Son Dakika


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