Son Dakika Haberleri: Hayırsever Aktaş ailesi Nusaybin'e okul yaptıracak
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Hayırsever Aktaş ailesi Nusaybin'e okul yaptıracak

1 saat önce

Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve kardeşleri, ilçede okul yaptırmak için protokol imzaladı.

Hayırsever Aktaş ailesi Nusaybin'e okul yaptıracak, System.String[]

Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve kardeşleri, ilçede okul yaptırmak için protokol imzaladı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan protokol imzalama töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Aktaş ailesi adına Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş hazır bulundu.


Yapılan görüşmelerden sonran Sarı ile Aktaş, Nusaybin'e bağlı Gedikhane Mahallesinde 4 derslikli okul yaptırmak için protokol imzaladı.


Sarı, okul yaptıracak olan Aktaş ailesine teşekkür etti.

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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