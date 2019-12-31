Hayırsever Altuntaş ailesi Kayseri'de okul yaptıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever Altuntaş ailesi Kayseri'de okul yaptıracak - Son Dakika

Hayırsever Altuntaş ailesi Kayseri'de okul yaptıracak

6 saat önce

Kayseri'de hayırsever iş insanı Muzaffer Altuntaş, Melikgazi ilçesinde yaptıracağı anaokulu için protokol imzaladı.

Hayırsever Altuntaş ailesi Kayseri'de okul yaptıracak, System.String[]

Kayseri'de hayırsever iş insanı Muzaffer Altuntaş, Melikgazi ilçesinde yaptıracağı anaokulu için protokol imzaladı.

Valilik binasında düzenlenen protokol imza törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile hayırseverler Muzaffer Altuntaş ve eşi katıldı.

Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda yoğun şekilde gerçekleştirilen protokol törenlerinin bir yenisini daha hayat geçirdiklerini ifade ederek, tüm Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.

Kayseri'nin ülkemizin birçok alanında değerli hizmetler ve hayır yapan şehir olduğunu hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Sadece Kayseri'de değil, ülkemizin birçok yerinde Kayserili hayırseverlerin yaptığı okullar, sağlık tesisleri olduğunu biliyoruz. Tabi ki Kayseri'de hayırseverlerimizin bu hayırları bizim için son derece önemli. Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması, sağlık ve diğer alanlarda daha iyi hizmetler sunabilmemiz için iyi binalara ve iyi ekipmana ihtiyacımız var. Ne zaman ihtiyacımız olursa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem de ekipman konusunda son derece büyük destek veriyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum."


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapılacak anaokulu hakkında bilgi vererek, bu tür eserleri Kayseri'ye kazandıran hayırseverlere teşekkür etti.

Muzaffer Altuntaş ise okulu annesi adına yaptırdığını ifade ederek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ne yapılacak "Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu"nun protokolu, Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ve hayırsever Altuntaş tarafından imzalandı.

Melikgazi, Altuntaş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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