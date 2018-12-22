Son Dakika Haberleri: Hayırsever, Bisikletiyle Geldiği Korkuluklara Giysileri Asıp Kayboldu

Hayırsever, Bisikletiyle Geldiği Korkuluklara Giysileri Asıp Kayboldu

5 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dere korkuluklarına 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' notuyla çeşitli kıyafeti astı.

Hayırsever, Bisikletiyle Geldiği Korkuluklara Giysileri Asıp Kayboldu, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dere korkuluklarına 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' notuyla çeşitli kıyafeti astı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde bisikletle Abdurrahmanpaşa Caddesine gelen bir kişi, pantolon, kazak, tişört gibi çeşitli kıyafetleri dere korkuluğuna astı. Hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' yazılı not bıraktı. Hayırseverin örnek davranışını, çevredeki vatandaşlar da takdirle karşıladı.

Yoldan geçerken kıyafetleri gören vatandaşlar, "Yıkamış, temizlemiş; insanların ihtiyacını düşünerek. Bunları buraya asmış kendisi. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu davranışı yapan kimse; toplumumuza örnek olması gerekiyor. İlçemizde böyle bir şey görmek, inşallah Türkiye genelinde yaşanır, çünkü önemli olan bayramda yeni değil, temiz giymektir, çocukları giydirmektir. Gerçekten kendisini kutlarım. Hele ki bu sokakta böyle bir şey yapması bizleri de çok gururlandırdı" dediler. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

İnebolu, Kastamonu, Yaşam
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