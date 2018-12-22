Hayırsever, Bisikletiyle Geldiği Korkuluklara Giysileri Asıp Kayboldu
5 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dere korkuluklarına 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' notuyla çeşitli kıyafeti astı.
Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dere korkuluklarına 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' notuyla çeşitli kıyafeti astı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde bisikletle Abdurrahmanpaşa Caddesine gelen bir kişi, pantolon, kazak, tişört gibi çeşitli kıyafetleri dere korkuluğuna astı. Hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de 'Hepsi temizdir ihtiyacı olanlar alsın arkadaşlar' yazılı not bıraktı. Hayırseverin örnek davranışını, çevredeki vatandaşlar da takdirle karşıladı.
Yoldan geçerken kıyafetleri gören vatandaşlar, "Yıkamış, temizlemiş; insanların ihtiyacını düşünerek. Bunları buraya asmış kendisi. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu davranışı yapan kimse; toplumumuza örnek olması gerekiyor. İlçemizde böyle bir şey görmek, inşallah Türkiye
genelinde yaşanır, çünkü önemli olan bayramda yeni değil, temiz giymektir, çocukları giydirmektir. Gerçekten kendisini kutlarım. Hele ki bu sokakta böyle bir şey yapması bizleri de çok gururlandırdı" dediler. - KASTAMONU
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:26 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz
UEFA, Vardar ve Levski Sofya'yı Turnuvalardan Men Etti
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı