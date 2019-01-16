Hayırsever Büyüknalbant Ailesi, Erü Çocuk Hastanesin Acil Servisini Yenileyecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine hayırsever desteği sürüyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine hayırsever desteği sürüyor. Hayırsever Büyüknalbant ailesi, ERÜ Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'nin Acil Servisini yenileyecek.



Rektörlük makamında ERÜ Çocuk Hastanesi Acil Servisinin yenilenmesine yönelik protokol imzalandı.



Protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt ile hayırsever Büyüknalbant ailesinden Mehmet Büyüknalbant, Yılmaz Büyüknalbant ve Gutsiye Büyüknalbant katıldı.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, hayırsever Büyüknalbant ailesine yapacakları hayır için teşekkür etti.



Rektör Çalış, "Büyüknalbant ailemiz, Çocuk Hastanemizin Acil Servisini yenileyecekler. Bu üniversitemiz için ve hastanemiz için çok önemli. Erciyes Üniversitesi hayırseverleri ile anılan bir üniversite. Bu gelenek hala devam ediyor. Yeni bir adım olarak da Yılmaz Büyüknalbant ağabeyimiz ve babası Mehmet Büyüknalbant ile ailesine, yaptıkları hayır için teşekkür ediyorum. İnşallah bu hayırseverlik Kayserimiz için, Erciyes Üniversitemiz için, her zaman devam edecektir" dedi.



Hayırsever Yılmaz Büyüknalbant ise, imkanları çerçevesinde her zaman Erciyes Üniversitesi'ne katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bulunmaya devam edeceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Hayırsever Büyüknalbant ailesinden Mehmet Büyüknalbant ve Yılmaz Büyüknalbant ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nin yenilenmesi protokolüne imza attı.



Protokol imza törenin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Hayırsever Mehmet Büyüknalbant'a üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. - KAYSERİ

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