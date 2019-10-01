Son Dakika Haberleri: Hayırsever Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti
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Hayırsever Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti

28 dakika önce

Denizli'de 3 Mart'ta vefat eden "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi hayırsever iş adamı Orhan Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayırsever Cedide Abalıoğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'de 3 Mart'ta vefat eden "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi hayırsever iş adamı Orhan Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cedide Abalıoğlu'nun cenazesinin yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Dört çocuk annesi Abalıoğlu, eşi ile eğitime yaptıkları katkılarla tanınıyordu.

Denizli Milli Eğitim Müdürü mesaj yayımladı

Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Cedide Abalıoğlu'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında "Eğitim camiası olarak Denizli'nin 'Eğitim Hamisi' ve 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' sahibi hayırsever işadamı merhum Orhan Abalıoğlu'nun değerli eşleri Cedide Abalıoğlu'yu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Cedide Abalıoğlu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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