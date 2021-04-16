Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu - Son Dakika

Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu

16.04.2021 09:59
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi ve hayırsever iş adamı tarafından başlatılan Kocakonak İlkokulu ek bina projesi tamamlandı.

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi ve hayırsever iş adamı tarafından başlatılan Kocakonak İlkokulu ek bina projesi tamamlandı. Okulun ek binası iç tefrişatının da tamamlanması ile birlikte anaokulu öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten müteahhit Suat Sarıgöz " Her yıl Sındırgı'ya elimizden geldiğince eğitime destek vermeye çalışıyoruz. Bu sene de nasip Kocakonak ilkokulunun oldu. Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ve kendi imkanlarımızla iki katlı bir dersliği kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında bu benim çocukluk hayalimdi, şimdi burada okuyacak çocuklara hayırlı olsun diyorum" sözleri ile duygularını dile getirdi.

Ek binanın içerisinde ana sınıfı, 2. sınıflar ve misafir odası bulunuyor. Kısmi normalleşme süreci ile birlikte eğitimlerine devam eden anaokulu öğrencileri yeni okullarına kavuştu.

Kocakonak mahallesine yeni bir okul kazandırıldığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş; " Burası butik bir okul aslında. 98-100 tane öğrencisi olan, dördüncü sınıfa kadar eğitim gören, bir de anasınıfı olan bir yer. İlginç bazı özellikleri var. Buradaki okul müdürümüz, aile birliği ve öğretmen arkadaşlarımızın işbirliği ile beraber güzel bir ortam hazırlandı. Kırsal bir mahalle gibi görünen Kocakonak'ta, ilçe merkezinden öğrenciler bile bu güzel ortama, bir kolej ortamı gibi bir yere gelmeye başladılar. Şu anda Sındırgı'nın en büyük ana sınıfına sahip olan bir yer burası. Bu öğrencilerin çoğu da ilçe merkezinden geliyorlar. Bizler de bu güzel çalışmaya, destek vermek istedik. Daha önceki zamanlarda da okulun bütün ihtiyaçlarına destek verdiğimiz gibi, ek bina isteğini de yerine getirdik. Bu binayı da hem belediyemiz hem de müteahhit kardeşimiz Suat Sarıgöz işbirliği ile tamamladık. Mahallemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Okul Öncesi Öğretmeni Hafize Özgün; "Çocuklar yeni sınıflarını büyük bir heyecanla karşıladılar. Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencileri yeni sınıflarının olacağını söylüyordum. Sınıflarında yeni oyuncaklarını görünce de sevindiler. Eski sınıfımızın alanı küçüktü dolayısıyla çocuklar ayrı ayrı oynayamıyorlardı. Sınıfımız dar olduğu için hareketli oyunlar oynayamıyorduk. Diğer okulumuz 2 ayrı sınıf şeklindeydi o yüzden bize çok büyük problemler yaşatabiliyordu." dedi.

"Anasınıfı bizim için çok önemliydi"

Kocakonak İlkokulu Halil Efe Anaokulu için Okul Müdürü Sebahattin Altıntaş şu açıklamalarda bulundu; "Anasınıfı bizim için çok önemliydi. Okulumuzda yeterli alan yoktu. Bu durumu Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a bildirdik. Başkanımız da eğitim camiasından geldiği için oldukça ilgilendi. Ona da çok teşekkür ederiz. Şu an da yeni sınıflarında öğrencilerimiz etkinliklerini rahat bir şekilde yapıyorlar. Hem oyun hem de yemek problemlerini bu şekilde çözmüş olduk"

Ek bina içerisine yapılan bir diğer sınıf, ilköğretim gören çocuklar için düzenlendi. Öğrenciler Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a da teşekkür etmeyi unutmadılar. Yeni sınıfından öğrenciler kadar mutlu olan Sınıf Öğretmeni Yüksel Özcan; "Okulumuza yapılan yeni sınıftan çok memnunuz. Velilerimiz ve öğrencilerimiz de memnun. Dar sınıftan biraz daha geniş bir sınıfa geçtik. Okulumuzun ihtiyacıydı ve bu isteğimize cevap veren ilçemizin duyarlı şahsiyetleri, öne gelen siyasiler, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu
Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırsever çocukluk hayalini gerçekleştirdi, minikler yeni okullarına kavuştu - Son Dakika


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