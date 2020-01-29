Hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi - Son Dakika

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, gecekondu bölgesinde oturdukları evleri depremde hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, market borçlarını ödedi.

Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedelere birçok kurum kuruluş yardımda bulundu. Kimliği belirsiz bir hayırsever de depremin en çok etkilediği alanlardan Sürsürü Mahallesi'ndeki gecekondu bölgesinde oturan dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulundu. Hayırsever, bölge esnafını gezerek, vatandaşın tüm borçlarını ödedi. Hayırsever ardından, mahalledeki evleri tek tek gezerek, zarf içinde bin lira ile yiyecek-içecek kolilerini ailelere verdi.

'ZARFIN İÇİNDE PARA VERDİ'

Hayırseverin yardımda bulunduğu depremzedelerden Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, "Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi" ifadelerini kullandı. Ahmet Ardıç ise "Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum" diye konuştu.

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, "Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'borçları ödemek istiyorum' dedi. Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun" dedi.

Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise "Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş" diye konuştu.