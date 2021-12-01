HAYIRSEVER ERAVCI AİLESİNDEN EĞİTİME 1 MİLYON TL DESTEK - Son Dakika

Hayırsever Mustafa Eravcı, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden 14 derslikli prefabrik yapı için toplam 1 milyon lira bağış yapacak. Gölhisar İlçesi Pazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan okul bahçesine 14 derslikli 720 metre kare prefabrik okul inşaatı için Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın makamında nakdi bağış protokol töreni düzenlendi. Taraflar olarak Hayırsever Mustafa - Ayşe Eravcı ailesi ile Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş devam eden bina için nakdi bağış protokolünü Vali Arslantaş'ın makamında imzaladılar. Hayırsever Mustafa Eravcı yapı tamamlandığında 750. 000 TL. ve Ocak 2022 tarihi içinde de 250. 000 TL. olmak üzere toplam 1. 000. 000 TL. nakdi bağış yapacak. Hayırsever Mustafa Eravcı ve ailesinin daha önce de Gölhisar İlçesinde sağlık alanında önemli hayırlarda bulunduklarını belirten Vali Arslantaş, hayırsever aileye bu kez de eğitime verdiği nakdi destekten dolayı teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.