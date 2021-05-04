Hayırsever esnaftan Gine'ye su kuyusu hayrı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde esnaf olan İsmail Ören, Gine'de 400 kişinin yaşadığı köye kendisi ve eşi adına su kuyusu açtırdı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunan Gine'nin Dabola şehrine bağlı Unkoroya-Kandemabe köyüne, Simavlı esnaf İsmail Ören ve eşi Binnur Ören tarafından bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla su kuyusu açtırıldı. Su kuyusunun açılışında konuşma yapan sivil toplum kuruluşu temsilcisi, " Afrika'nın Gine ülkesindeki Dabola şehrine 38 kilometre mesafedeki Unkoroya – Kandemabe köyündeyiz. 40 hanelik bu köyde yaklaşık 400 kişi yaşamaktadır. Bugün Hacı İsmail Ören ve Hacı Binnur Ören–Simav su kuyusunu hizmete açıyoruz. Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun" dedi. - KÜTAHYA