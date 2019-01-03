Son Dakika Haberleri: Hayırsever Esnaftan Giysi Yardımı

Hayırsever Esnaftan Giysi Yardımı

39 dakika önce

İzmir'de yaşayan hayırsever Ercan Birer ve Ali Araz, Muş'un Malazgirt ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kışlık kıyafet gönderdiler.

Hayırsever Esnaftan Giysi Yardımı, System.String[]
İzmir'de yaşayan hayırsever Ercan Birer ve Ali Araz, Muş'un Malazgirt ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kışlık kıyafet gönderdiler.

Malazgirtli Ercan Birer ve İzmirli ortağı Ali Araz tarafından gönderilen kışlık kıyafetler, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Öneri üzerine yardım malzemelerini gönderdiklerini ifade eden Malazgirtli Ercan Birer, "Gazeteci Veysel Eşin ile irtibata geçerek, doğduğum ilçeme kışlık kıyafet yardımı yapmak istedik. Buraya yapılan yardım benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Yapacağımız yardımların ilk etabında kışlık kıyafet yardımı gönderdik. İnşallah bundan sonra bu yardımlar devam edecek. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yapacağımız giyim yardımları, imkanlarımız doğrultusunda devam edecek" diye konuştu.

Yardımların yapılmasında ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen Veysel Eşin ise, "Hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Malazgirt, İzmir, Muş, Güncel
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