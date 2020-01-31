Hayırsever Fazıl Bahadır, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere daire bağışı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever Fazıl Bahadır, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere daire bağışı yaptı - Son Dakika

Hayırsever Fazıl Bahadır, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere daire bağışı yaptı

6 saat önce

Kırşehir'de, Fazıl Bahadır isimli hayırsever, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere sahip olduğu dairesini İl Özel İdaresine bağışladı.

Hayırsever Fazıl Bahadır, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere daire bağışı yaptı, System.String[]

Kırşehir'de, Fazıl Bahadır isimli hayırsever, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere sahip olduğu dairesini İl Özel İdaresine bağışladı.


Bağış nedeniyle düzenlenen protokolün imzalanması sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, birçok hayırsever hemşehrimizin bağışlarıyla Kırşehir'de eğitim hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlandığını söyledi.


Hayırsever Kırşehirliyi örnek davranışından dolayı kutlayan Vali Akın konuşmasında; "Millet olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine büyük önem vermekteyiz. Hayırsever Fazıl Bahadır'ın bu bağışı da halkımızın eğitim-öğretime verdiği önemin bir göstergesidir"dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de yer aldığı imza töreni, Vali İbrahim Akın ve hayırsever Fazıl Bahadır'ın protokolü imzalaması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
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