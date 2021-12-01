HAYIRSEVER FERİDUN ORAL EĞİTİM KAMPANYASINDA BENDE VARIM DEDİ - Son Dakika
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HAYIRSEVER FERİDUN ORAL EĞİTİM KAMPANYASINDA BENDE VARIM DEDİ

01.12.2021 22:11
HAYIRSEVER FERİDUN ORAL EĞİTİM KAMPANYASINDA BENDE VARIM DEDİ

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında, Hayırsever Feridun Oral tarafından, Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesine 24 derslikli İlkokul yapımı için videokonferans yöntemi ile protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında, Hayırsever Feridun Oral tarafından, Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesine 24 derslikli İlkokul yapımı için videokonferans yöntemi ile protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen videokonferansa Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar ve Hayırsever Feridun Oral katıldı.

Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada, Hayırsever Feridun Oral'a teşekkürlerini ileterek, hayırseverin daha önce de katkı sunduğunu ve yine katkıda bulunduklarını belirtti.

Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasının final gününde yüz yüze görüşeceklerini söyleyerek, bugünde videokonferans yöntemi ile yine bir protokol imzaladıklarını aktardı.

Hayırsever Feridun oral ise, iyi işlerin yapıldığını belirterek. Bu kampanya da katkılarının olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Oral, "Eğitme katkı bakımından elimden geleni yapmak istiyorum. İnşallah bu yaptığım katkılar son olmaz devamı gelir diye düşünüyorum. "dedi.

Konuşmaların ardından protokolün imzaları atıldı.

Kaynak: Habermetre
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milli eğitim bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Feridun Oral, Şahinbey, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum HAYIRSEVER FERİDUN ORAL EĞİTİM KAMPANYASINDA BENDE VARIM DEDİ - Son Dakika

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