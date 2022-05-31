Hayırsever Gölbaşı Ailesinin Yaptırdığı Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin Açılış Töreni Yapıld - Son Dakika
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Hayırsever Gölbaşı Ailesinin Yaptırdığı Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin Açılış Töreni Yapıld

Hayırsever Gölbaşı Ailesinin Yaptırdığı Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin Açılış Töreni Yapıld

31.05.2022 16:33

Gaziantep Valiliğince başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever Projesi" kapsamında, Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesine Hayırsever Gölbaşı Ailesinin yaptırmış olduğu Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi açılış töreni bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Hayırsever Gölbaşı ailesi, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Davut Gül, hayırseverlerimizle aramızda belli bir süre sonra sıcak bir bağ oluşuyor ifadesini kullanarak şunları söyledi: "Bu okulun protokolü yapılırken değerli İbrahim kardeşimiz çok güzel bir hatırasının olduğundan bahsetmişti. Her gün işe gidip gelirken bu okulların önünden geçtiğinde Allah bize de böyle bir okul yapmayı nasip eder mi diye içinden geçirirmiş. Gaziantep'in hayırseverlerinin iddialı isteği, hayırda da yarışmaktır. Neyi canı gönülden isterseniz, Allah size onu nasip eder. Dolayısıyla içlerine sinen bir okul oldu. Ben kendi adıma Gölbaşı ailesine bütün kardeşlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca Vali Davut Gül, Gaziantep'in 3 milyar eğitim yatırımı olduğundan, şu anda 6 bin dersliğin inşaatının devam ettiğinden, 4 bin dersliğin teslim edildiğinden bahsederek, Gaziantep'in Türkiye'de eğitim alanında sayılı yerlerden biri olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada: "100. Yılda 100 Hayırsever projesi kampanya sürecini koordine eden bir Valimiz var. Hakikaten şehre babalık yapıyor. Ayrıca bu şehirde Gölbaşı ailesi gibi birçok hayırseverlerimiz ve iş adamlarımız var. Allah onlardan razı olsun.

Bizler burada Gaziantep modelini uyguluyoruz. Okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Tabi hayırsever Gölbaşı ailesinin eğitim adına yaptıkları yardımlar sayesinde, bu okulda nice Hayrullah Gölbaşılar yetişecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin bir okuldan çok fazlası olduğunu belirterek hem bilim hem birçok spor kompleksiyle açık-kapalı alanları ve pansiyonuyla 32 derslikli, 17 öğretmen, 264 öğrenci ile çok modern bir okul olduğundan bahsetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Vali Davut Gül, beraberindeki heyet ile birlikte Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'ni gezdi. Akabinde öğretmenlerle bir araya gelinerek okul hakkında alınan bilgi ve edilen sohbet ardından toplu fotoğraf çekimi ile açılış sona erdi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Hayırsever Gölbaşı Ailesinin Yaptırdığı Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'nin Açılış Töreni Yapıld - Son Dakika


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