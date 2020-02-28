Hayırsever gurbetçi okul için aldığı arsayı bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever gurbetçi okul için aldığı arsayı bağışladı - Son Dakika

Hayırsever gurbetçi okul için aldığı arsayı bağışladı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Almanya'da yaşayan hayırsever Bilyami Ayhan, İl Özel İdare tarafından yapılacak ortaokulun arsasını satın alarak bağışladı.

Hayırsever gurbetçi okul için aldığı arsayı bağışladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Almanya'da yaşayan hayırsever Bilyami Ayhan, İl Özel İdare tarafından yapılacak ortaokulun arsasını satın alarak bağışladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada hayırsever Bilyami Ayhan'ın Gülüç beldesinde yapılacak ortaokulun arsasını satın alarak eğitime bağışladığını belirtti.

Gülüç Belediyesi'ne ait kültür merkezinin yanındaki arsanın alınması için başlatılan çalışmaya Ayhan'ın duyarsız kalmadığını anlatan Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Arsanın kamulaştırma parası olmadığı için hayırseverler aracılığı ile bunun alınmasını arzu ettik. Arsayı aldı, protokol ile bize devir edecek. Okulun açıldığında da bu arsanın şu an itibariyle 110 bin lira demirbaş parası da hazırdır. Özel İdare bu okulu yapacak. Çalışmalar Özel İdare tarafından devam ediyor, kısa zaman içerisinde inşaat ihalesine de çıkacağız. Bu yılın sonlarına doğru bitireceğimizi tahmin ediyorum."

Hayırsever Bilyami Ayhan da doğduğu yerde babası Emin Ayhan adının yapılacak okulda yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, imza törenine katılmak için iki günlüğüne geldiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyelerince ortaokulun arsa protokolü imzalandı.

Zonguldak, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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