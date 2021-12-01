HAYIRSEVER GÜZEL AİLESİNDEN BİR OKUL DAHA

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası tüm hızıyla devam ederken, Hayırsever Güzel Ailesi kampanyaya destek olmaya devam ediyor.

Hayırsever Güzel Ailesi tarafından, Şehitkamil İlçesi Belkıs Mahallesine 8 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever Yusuf Ziya Güzel, Hüseyin Güzel, Pelin Güzel ve Tuğba Çakmak katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Hayırsever Güzel Ailesine teşekkür ederek, "Dün firma olarak protokol yaptırmıştınız. Bugün Güzel Ailesi olarak buna katkı sunuyorsunuz. Allah burada yetişen çocukların sizin gibi duyarlı olmasını nasip etsin. Hayırlı olsun. "dedi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, hayırsever aileye eğitim camiası adına teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Yusuf Ziya Güzel, "Gaziantep'in kurtuluşu sebebiyle, 100. yıl münasebetiyle önce şehitlerimize rahmet diliyorum. Sayın Valimizin önderliğinde 100 eser kampanyasına bizde Güzel Ailesi olarak katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi

Hayırsever Güzel Ailesinin diğer üyeleri de imzalanan protokolün vatana, millete hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından Hayırsever Güzel Ailesine, Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgeleri verildi.