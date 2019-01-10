Son Dakika Haberleri: Hayırsever Hemşerimiz Muammer Kocatürk'ten Başkan Cabbar'a Ziyaret

Hayırsever Hemşerimiz Muammer Kocatürk'ten Başkan Cabbar'a Ziyaret

1 saat önce

Develi'nin önde gelen hayırseverlerinden hemşerimiz Muammer Kocatürk Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek hasbihalde bulundu.

Hayırsever Hemşerimiz Muammer Kocatürk'ten Başkan Cabbar'a Ziyaret, System.String[]

İlçemize birçok okul, hastane, sosyal hizmet merkezi ve daha bir çok tesis kazandıran Muammer Kocatürk'ün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar "Muammer amcamız, yaptığı hayır hasenatla tanınan, Cenabı Hakkın kendisine verdiğini hemşerileriyle paylaşan, Develi sevdalısı bir büyüğümüzdür. Özellikle eğitim ve sağlık alanında Develimize çok önemli hayırlarda bulunan Muammer amcamıza nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Cabbar'ın gösterdiği ilgiden ve nezaketinden dolayı teşekkürlerini ileten hayırsever hemşerimiz Muammer Kocatürk "Cabbar Başkanımı, güleç yüzü, sıcak sohbeti ve çalışkanlığından ötürü her daim takdir etmişimdir. Kendisine Yüce Mevla'dan yardımlar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:16 Kaynak: Bültenler

Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti Otomobil Devi 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:10:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayırsever Hemşerimiz Muammer Kocatürk'ten Başkan Cabbar'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]