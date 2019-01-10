Hayırsever Hemşerimiz Muammer Kocatürk'ten Başkan Cabbar'a Ziyaret
1 saat önce
Develi'nin önde gelen hayırseverlerinden hemşerimiz Muammer Kocatürk Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek hasbihalde bulundu.
İlçemize birçok okul, hastane, sosyal hizmet merkezi ve daha bir çok tesis kazandıran Muammer Kocatürk'ün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar "Muammer amcamız, yaptığı hayır hasenatla tanınan, Cenabı Hakkın kendisine verdiğini hemşerileriyle paylaşan, Develi sevdalısı bir büyüğümüzdür. Özellikle eğitim ve sağlık alanında Develimize çok önemli hayırlarda bulunan Muammer amcamıza nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Cabbar'ın gösterdiği ilgiden ve nezaketinden dolayı teşekkürlerini ileten hayırsever hemşerimiz Muammer Kocatürk "Cabbar Başkanımı, güleç yüzü, sıcak sohbeti ve çalışkanlığından ötürü her daim takdir etmişimdir. Kendisine Yüce Mevla'dan yardımlar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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