Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi - Son Dakika

Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi.

Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta iki kişi, bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 bin liralık borcunu ödedi.


Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde bir bakkal dükkanına gelen iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.


Yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını ve çok sevindiğini söyleyen bakkal Hanifi Arslan, "Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerinde zorlanan var mı diye sordular. Ben de 'olmaz olur mu, 5 yıldır borcunu ödeyemeyenler var' dedim. Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Karacasu, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Kahramanmaraş'ta iki kişi mahallelinin veresiye borcunu ödedi Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever iki kişi veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]