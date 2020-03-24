Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı - Son Dakika

Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı

6 saat önce

Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı Ankara'da hayırsever bir iş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği eldiven, galoş, maske gibi tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı.

Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı

ANKARA - Ankara'da hayırsever bir iş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün satın almak istediği eldiven, galoş, maske gibi tıbbı ürünler arasından 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) sonrasında eldiven, maske, galoş gibi ürünlere talep patlaması yaşandı. Vatandaşlar ise evlerine bu tip ürünleri depolamaya kalkınca piyasada da azaldı. Bu tip ürünler kimi firmalar tarafından ise stok yapılarak saklanmaya çalışıldı. Ancak Ankara'da Güzel İş Plastik firmasının yönetim kurulu üyesi Burhan Güzel isimli iş adamı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastaneler için satın almak istediği tıbbı malzemeler arasından 600 bin adet eldiveni hibe ederek bağışta bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün bağış noktasında kesinlikle bir taleplerinin olmadığını belirten Güzel, "Bize sadece ürünüz var mı ücretli olarak alalım dediler. Bizde Sağlık Bakanlığımız hastanelerimize bu ürünlerimizin hepsini ücretsiz olarak vereceğiz diye biz ısrar ettik. Onlar kesinlikle bir yardım talebinde bulunmadılar. Hatta fatura kesin ücretini ödeyeceğiz dediler biz kendimiz ısrarla verelim istedik" dedi.

İş adamı Güzel, 1993 yılından beri plastik ambalaj,maske, galoş işinde olduklarını belirterek, "Bundan iki gün önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldiler böyle bir eldiven ihtiyacı olduğunu ve eldivenlerle alakalı ürün olup olmadığını sordular. Ben arkadaşlara ne ihtiyaçları olduğunu sordum, onlarda bone, galoş, eldiven gibi bu tarz ürünlere ihtiyaç var dediler. Biz de ne kadar istiyorsanız verelim dedik. Bir kısım marketlere borçlarımız vardı onları ayırdık. Diğer ürünlerin hepsini devletimize verelim dedik. Bize bu ürünleri fatura karşılığında alalım dediler, biz de buna fatura kesmek istemiyoruz, devletimizin de ihtiyacı var bu günler de birlik berberliğe gerek olduğu için devletimize bağış yapalım dedik. Onlar uygun değil ama bir görüşelim dediler. Görüşme sonucunda biz elimizde olan ürünlerimizin birçoğunu onlara gönderdik. Yaklaşık 600 bin adet eldiven gönderdik. Kendilerine de izahatta bulunduk, bunlar yeterli değil ise bonemiz, galoşumuz yani hastanemize lazım olan ürünlerimizden ne varsa verebiliriz dedik. Korona virüsünden dolayı işyerimizi kapatacağımızı söyledik. Numaralarımızı kendilerine verdik, ne kadar ne istekleri varsa gece gündüz dükkanımızı kendileri için açacağımızı söyledik" diye konuştu.

Hayırsever iş adamı 600 bin adet eldiveni Ankara'daki hastaneler için bağışladı

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:06 Kaynak: İHA

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