Hayırsever iş adamı Agâh Bursalı vefat etti
1 saat önce
Mudanyalı hayırsever iş adamı Agah Bursalı vefat etti.
Mudanyalı hayırsever iş adamı Agah Bursalı vefat etti. Agah Bursalı, yarın Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:52
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