Son Dakika Haberleri: Hayırsever iş adamı Agâh Bursalı vefat etti

Hayırsever iş adamı Agâh Bursalı vefat etti

1 saat önce

Mudanyalı hayırsever iş adamı Agah Bursalı vefat etti.

Hayırsever iş adamı Agâh Bursalı vefat etti, System.String[]
Mudanyalı hayırsever iş adamı Agah Bursalı vefat etti. Agah Bursalı, yarın Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:52 

Emir Sultan, Bursa, Ekonomi
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