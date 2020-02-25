Hayırsever iş adamı cami yaptırıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hayırsever iş adamı cami yaptırıyor - Son Dakika

Hayırsever iş adamı cami yaptırıyor

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hayırsever iş adamı Nihat Özcengiz, 101 Mahallesi'ne cami yaptırıyor.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, hayırsever iş adamı Nihat Özcengiz, 101 Mahallesi'ne cami yaptırıyor.


Arazisi Simav Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen cami inşaatının temeli dualarla atıldı. Temel atma törenine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hayırsever iş adamı Nihat Özcengiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, 40'ı ilçe merkezinde olmak üzere, belde ve köylerdeki cami sayısının 213'e ulaştığını belirtti.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "101 Evler Mahallesi'nde arazisi belediyemiz tarafından tahsis edilerek temeli atılan depreme dayanıklı cami, yaklaşık 6 ay sonra ibadete açılacak. 250 metrekare ibadet alanına sahip olacak camide 200 kişi aynı anda ibadet yapabilecek. Yaklaşık 750 bin TL maliyetli caminin yapımını üstlenerek, protokol imzalayan iş adamına teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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