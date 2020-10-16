Hayırsever iş adamı öğrenci ve öğretmenlere hijyen seti bağışladı - Son Dakika

Tekirdağ'da hayırsever iş adamı öğrenci ve öğretmenlere dağıtılmak üzere 64 bin hijyen malzemesi bağışında bulundu.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde hastane tekstili üreten firmanın sahibi Ömer Halıcı, öğrenci ve öğretmenlere dağıtılmak üzere Malkara Milli Eğitim Müdürlüğüne hijyen malzemesi bağışladı.

Halıcı'nın Tekirdağ'ın ilçelerinde dağıtılmak üzere 64 bin hijyen malzemesini ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim ettiği belirtildi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada artık kendisini Malkaralı gören, Malkara'ya hizmeti görev edinen Halıcı'ya ilçe adına teşekkür etti.